«Том Сойер фест» раскрасит исторический дом на улице Короленко

Нижний Новгород присоединился к фестивалю восстановления исторической среды « Том Сойер фест», в рамках которого добровольцы преображают старинные здания, даруя им вторую жизнь. Удача выпала дому Скворцовой в районе церкви Трех святителей, сообщается в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».

Обследование специалистов показало, что здание находится в удовлетворительном состоянии и восстановить его представляется возможным. Рабочий период фестиваля пройдет с 20 августа по 10 сентября, а 1 августа стартует его подготовительный этап, во время которого организаторы ищут партнеров и волонтеров.

Добровольцы могут использовать как свой инвентарь, так и тот, что предоставляют организаторы. Весь план работ включает в себя десятки этапов, начиная с уборки мусора и заканчивая ремонтом кровли.

Напомним, портрет Месси появился на одной из улиц Нижнего Новгорода.

Фото: vk.com