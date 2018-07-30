Ещё
«Том Сойер фест» раскрасит исторический дом на улице Короленко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Том Сойер фест» раскрасит исторический дом на улице Короленко 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Нижний Новгород присоединился к фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер фест», в рамках которого добровольцы преображают старинные здания, даруя им вторую жизнь. Удача выпала дому Скворцовой в районе церкви Трех святителей, сообщается в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».
Обследование специалистов показало, что здание находится в удовлетворительном состоянии и восстановить его представляется возможным. Рабочий период фестиваля пройдет с 20 августа по 10 сентября, а 1 августа стартует его подготовительный этап, во время которого организаторы ищут партнеров и волонтеров.
Добровольцы могут использовать как свой инвентарь, так и тот, что предоставляют организаторы. Весь план работ включает в себя десятки этапов, начиная с уборки мусора и заканчивая ремонтом кровли.
Напомним, портрет Месси появился на одной из улиц Нижнего Новгорода.
Фото: vk.com
В городе N: последние новости
Пропавший на берегу Оки мужчина найден мертвым в Нижегородской области Названа возможная причина появления медуз в дзержинских водоемах Организатора питания в нижегородских школах выберут на конкурсной основе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко40
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам271
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы97
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста555
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение