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Вебинар «Полдень с терапевтом» пройдет в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Таганском районе
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Вебинар «Полдень с терапевтом» пройдет в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Центра патологии речи и нейрореабилитации в Таганском районе в рамках акции Департамента здравоохранения Москвы «Входите, открыто!» 1 августа организуют вебинар «Полдень с терапевтом».
— Мероприятие проведут на сайте нашего учреждения в прямом эфире. После окончания трансляции запись будет доступна на портале. Терапевт ответит на вопросы, которые люди заранее присылали на официальную страницу центра в социальных сетях, — рассказали в медицинском учреждении.
Отметим, что сам вебинар направлен на повышение грамотности пациентов в вопросах, которые касаются здоровья.
Добавим, что 22 августа в учреждении проведут открытое занятие в рамках совместного проекта центра и Современного музея каллиграфии.
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