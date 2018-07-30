Вебинар «Полдень с терапевтом» пройдет в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Таганском районе

Сотрудники Центра патологии речи и нейрореабилитации в Таганском районе в рамках акции Департамента здравоохранения Москвы «Входите, открыто!» 1 августа организуют вебинар «Полдень с терапевтом».

— Мероприятие проведут на сайте нашего учреждения в прямом эфире. После окончания трансляции запись будет доступна на портале. Терапевт ответит на вопросы, которые люди заранее присылали на официальную страницу центра в социальных сетях, — рассказали в медицинском учреждении.

Отметим, что сам вебинар направлен на повышение грамотности пациентов в вопросах, которые касаются здоровья.

Добавим, что 22 августа в учреждении проведут открытое занятие в рамках совместного проекта центра и Современного музея каллиграфии.