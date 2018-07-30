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Воронежцев позвали на бесплатные экскурсии по городу
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Воронежцев позвали на бесплатные экскурсии по городу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Туристско-информационный центр Воронежа зовет на бесплатные обзорную и литературную экскурсии в пятницу, 3 августа.
Обе они начнутся в 18.00. Место сбора — Туристско-информационный центр (пр-т Революции, 27, рядом с памятником Военному Почтальону). На обзорной прогулке, которая пройдет по проспекту Революции и закончится в 20.00 на площади Ленина, вспомнят об основных этапах истории Воронежа.
Литературная экскурсия продолжит начатую 20 июля и не оконченную из-за грозы беседу о писателях, поэтах, драматургах, журналистах и исследователях литературы, связанных с Воронежем. Закончится она на улице Пушкинской в 20.00. Записаться на интересующие прогулки можно по телефону: +7 (473) 228-75-00.
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