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Ночное купание в Дону чуть не окончилось смертью ростовчанина.
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Ночное купание в Дону чуть не окончилось смертью ростовчанина. 

Деловое сообщество 2 часа назад
Минувшей ночью, 29 июля, ростовчанин решил освежится в Дону, в районе 22 причала. 38— летний мужчина прыгнул в воду, но не рассчитал своих сил, река оказалась гораздо глубже его предположений. Мужчина начал тонуть, и истоиря могла окончится весьма трагически. В темное время суток рядом не было ни прохожих, ни отдыхающих.
К счастью, утопающего заметил водный патруль. Спасатель вытащил тонущего из воды и доставил на берег — сообщили в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
С начала этого года в водоемах ростовской области утонуло почти три десятка человек, из них четыре ребенка. Жаркая погода вынуждает дончан искать облегчения в близлежащих водоемах, но к сожалению, не все они пригодны для купания. В Ростове официально купаться разрешено только в 2 местах: на Зеленом острове и в парке «Дружба». По всей области открыто для отдыха 133 пляжа.
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