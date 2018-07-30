Ночное купание в Дону чуть не окончилось смертью ростовчанина.

Минувшей ночью, 29 июля, ростовчанин решил освежится в Дону , в районе 22 причала. 38— летний мужчина прыгнул в воду, но не рассчитал своих сил, река оказалась гораздо глубже его предположений. Мужчина начал тонуть, и истоиря могла окончится весьма трагически. В темное время суток рядом не было ни прохожих, ни отдыхающих.

К счастью, утопающего заметил водный патруль. Спасатель вытащил тонущего из воды и доставил на берег — сообщили в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

С начала этого года в водоемах ростовской области утонуло почти три десятка человек, из них четыре ребенка. Жаркая погода вынуждает дончан искать облегчения в близлежащих водоемах, но к сожалению, не все они пригодны для купания. В Ростове официально купаться разрешено только в 2 местах: на Зеленом острове и в парке «Дружба». По всей области открыто для отдыха 133 пляжа.