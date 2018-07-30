На Селигерской улице нашли гранаты времён войны

Три боеприпаса в земле обнаружили рабочие, укладывавшие электрокабель в траншею на Селигерской улице. Об этом сообщила ведущий специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс.

— На место выехали оперативные службы. Боеприпасы оказались гранатами Ф-1 со взрывателем, они лежали в земле со времён Великой Отечественной войны. До ближайших жилых домов было более трёх сотен метров, поэтому эвакуацию решили не проводить. Через 10 минут на место обнаружения снарядов прибыли специалисты инженерно-сапёрного центра. В течение часа сапёры обезвредили гранаты и вывезли их на спецполигон для утилизации, — пояснила Фукс.

Отметим, две недели назад ещё два снаряда времён Великой Отечественной войны нашли рабочие, рывшие котлован на Ленинградском шоссе. (ео)