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Овсянников попросил Медведева помочь Севастополю с чиновниками и Севреестром
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Овсянников попросил Медведева помочь Севастополю с чиновниками и Севреестром 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время двухсторонней встречи с Дмитрием Медведевым попросил премьер-министра РФ помочь городу с кадрами. Об этом после встречи сообщил журналистам Овсянников.
«Была просьба о том, чтобы оказать содействие в привлечении специалистов на руководящие должности в органы государственной власти. Соответствующее поручение было дано Дмитрию Николаевичу Козаку вместе с федеральными министрами с тем, чтобы мы повышали качество государственного управления, привлекали специалистов», — рассказал губернатор.
Овсянников также заявил, что считает необходимым упразднить Севреестр, а его функции передать Росреестру.
«Я считаю, что такие федеральные функции, а у нас их 11, которые делегированы субъекту по соглашениям, возможно пора возвращать обратно, в федеральные министерства. Функция Севреестра, например. Для меня важно, чтобы мы не проекты, а методическую, кадровую, материальную помощь. Я считаю, что настала пора этот орган вернуть обратно», — заявил глава города.
Как ранее писал «ФедералПресс», Дмитрий Овсянников на прошлой неделе резко раскритиковал работу Севреестра. Он пообещал уволить директора Сеереестра, а само управление расформировать, если все нарушения работы не будут устранены к началу октября.
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