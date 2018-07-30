Овсянников попросил Медведева помочь Севастополю с чиновниками и Севреестром

«Была просьба о том, чтобы оказать содействие в привлечении специалистов на руководящие должности в органы государственной власти. Соответствующее поручение было дано Дмитрию Николаевичу Козаку вместе с федеральными министрами с тем, чтобы мы повышали качество государственного управления, привлекали специалистов», — рассказал губернатор.

Овсянников также заявил, что считает необходимым упразднить Севреестр, а его функции передать Росреестру

«Я считаю, что такие федеральные функции, а у нас их 11, которые делегированы субъекту по соглашениям, возможно пора возвращать обратно, в федеральные министерства. Функция Севреестра, например. Для меня важно, чтобы мы не проекты, а методическую, кадровую, материальную помощь. Я считаю, что настала пора этот орган вернуть обратно», — заявил глава города.