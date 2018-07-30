Ещё
Американцы могут не успеть на Марс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы могут не успеть на Марс 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Профильные аналитики и эксперты полагают, что американцы могут не успеть полететь на Марс до 2030 году. К примеру, маршрут путешествия, который должен был быть готов семь месяцев назад, до сих пор находится в разработке.
Напомним, что в этом году президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ряд приоритетных космических задач поставил необходимость вновь полететь на Луну, внедрить там инновационные технологии для исследований, а также создать специальный лунный космопорт для того, чтобы оборудовать пересадочную базу для астронавтов, путешествующих на Марс.
Прошлый же президент Америки, напротив, ориентировал всех исключительно на полёты на Красную планету. И ввиду того, что теперь НАСА нужно заниматься и полётом на Луну, и полётом на Марс, ожидать того, что вторая миссия будет выполнена до 2030 года не стоит.
Во-первых, для таких масштабных операций необходимо очень большое финансирование, и если бюджет НАСА в ближайшее время не будет значительно увеличен, то до Марса американцы доберутся не раньше 2050 года.
Некоторые же недоумевают, почему Луна так манит Трампа, когда по всему миру десятки космический компаний занимаются только в направлении Марса, считая его весьма перспективной планетой.
Реальный мир космоса: последние новости
Великое противостояние Марса! Онлайн трансляция Планета-убийца Нибиру совсем скоро доберётся до Земли Полное лунное затмение 2018: Как увидеть «Кровавую Луну» онлайн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко48
Жестокая расправа над туристами попала на видео102
Россия простила долги другим странам283
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста558
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение