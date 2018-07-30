Американцы могут не успеть на Марс

Профильные аналитики и эксперты полагают, что американцы могут не успеть полететь на Марс до 2030 году. К примеру, маршрут путешествия, который должен был быть готов семь месяцев назад, до сих пор находится в разработке.

Напомним, что в этом году президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ряд приоритетных космических задач поставил необходимость вновь полететь на Луну, внедрить там инновационные технологии для исследований, а также создать специальный лунный космопорт для того, чтобы оборудовать пересадочную базу для астронавтов, путешествующих на Марс.

Прошлый же президент Америки, напротив, ориентировал всех исключительно на полёты на Красную планету. И ввиду того, что теперь НАСА нужно заниматься и полётом на Луну, и полётом на Марс, ожидать того, что вторая миссия будет выполнена до 2030 года не стоит.

Во-первых, для таких масштабных операций необходимо очень большое финансирование, и если бюджет НАСА в ближайшее время не будет значительно увеличен, то до Марса американцы доберутся не раньше 2050 года.

Некоторые же недоумевают, почему Луна так манит Трампа, когда по всему миру десятки космический компаний занимаются только в направлении Марса, считая его весьма перспективной планетой.