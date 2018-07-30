Три контейнерные площадки заменили в районе Якиманка

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» заменили контейнерные площадки по трем адресам. Работы закончили 29 июля в рамках благоустройства дворов.

— Новые контейнерные площадки установили по следующим адресам: улица Большая Ордынка, дома 34/38 и 68; Старомонетный переулок, дом 33, — уточнили в ГБУ «Жилищник».

Подобные работы в районе проходят в плановом режиме.

Отметим, что специалисты провели санитарную очистку прилегающих территорий, замену ограждений, снос старых конструкций и установку современных павильонов и новых контейнеров.