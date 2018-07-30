Ещё
Три контейнерные площадки заменили в районе Якиманка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три контейнерные площадки заменили в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» заменили контейнерные площадки по трем адресам. Работы закончили 29 июля в рамках благоустройства дворов.
— Новые контейнерные площадки установили по следующим адресам: улица Большая Ордынка, дома 34/38 и 68; Старомонетный переулок, дом 33, — уточнили в ГБУ «Жилищник».
Подобные работы в районе проходят в плановом режиме.
Отметим, что специалисты провели санитарную очистку прилегающих территорий, замену ограждений, снос старых конструкций и установку современных павильонов и новых контейнеров.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Социолог расскажет в Саду имени Баумана об изолированных селах Москвичей пригласили пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №220 Негерметичность облицовки привела к намоканию фасада и появлению темных пятен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко44
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам280
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста555
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение