Систему холодного и горячего водоснабжения дома отремонтируют в Пресненском районе

В Пресненском районе починят систему холодного и горячего водоснабжения, в одном из домов по Волкову переулку. Информацию об этом предоставили 30 июля.

— Мы запланировали провести ремонт по адресу: Волков переулок, дом 7/9. Там полностью обновят канализационную систему, сети холодного и горячего водоснабжения, — рассказали в управляющей организации Пресненского района.

Отметим, что в ближайшее время пройдет обсуждение плана реставрации фасада здания с жителями дома. Если он будет одобрен, то все работы будут завершены осенью 2018 года.

Добавим, что ремонт внутридомовых инженерных сетей пройдет в рамках капитального ремонта дома.