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Систему холодного и горячего водоснабжения дома отремонтируют в Пресненском районе
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Систему холодного и горячего водоснабжения дома отремонтируют в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Пресненском районе починят систему холодного и горячего водоснабжения, в одном из домов по Волкову переулку. Информацию об этом предоставили 30 июля.
— Мы запланировали провести ремонт по адресу: Волков переулок, дом 7/9. Там полностью обновят канализационную систему, сети холодного и горячего водоснабжения, — рассказали в управляющей организации Пресненского района.
Отметим, что в ближайшее время пройдет обсуждение плана реставрации фасада здания с жителями дома. Если он будет одобрен, то все работы будут завершены осенью 2018 года.
Добавим, что ремонт внутридомовых инженерных сетей пройдет в рамках капитального ремонта дома.
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