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Реконструкцию парка «Беспятовская роща» в Зарайске пообещали завершить до конца года
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Реконструкцию парка «Беспятовская роща» в Зарайске пообещали завершить до конца года 

Rambler News Service 1 час назад
Реконструкция парка «Беспятовская роща» в Зарайске завершится в IV квартале текущего года, рассказал глава подмосковного муниципалитета Олег Сынков в ходе встречи с губернатором московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба губернатора.
В настоящее время на территории парка располагается пешеходная зона, пруд, лесной массив, а также многофункциональный ФОК с крытым катком, который введен в эксплуатацию в начале этого года. Часть работ по реконструкции в нем уже выполнена.
Как отметил Сынков, парк будет иметь спортивно-оздоровительную направленность — в нем появятся дополнительные велодорожки, спортивные площадки, пункт проката спортинвентаря. Планируется обустроить набережную, до конца года сделать освещение, что позволит посещать парк в вечернее время.
Сынков также рассказал Воробьеву о реализации инвестпроекта в сельском хозяйстве.
«На Питерском форуме в прошлом году было подписано соглашение с компанией «Сельхозпродукты», и вот, буквально на днях, начинается строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов. В прошлом году по сельскому хозяйству Зарайск стал первым, собрал рекордный урожай. Была проделана огромная работа по вводу сельхозземель в оборот, по развитию предприятия, поэтому у нас был хороший результат — никогда, даже в советские времена, территория не давала такой урожай», — сказал глава Зарайска.
В завершение встречи губернатор Подмосковья поручил Сынкову усилить работу по ремонту подъездов, заключению договоров на вывоз мусора из СНТ, передаче в муниципальную собственность бесхозных дорог, а также организовать своевременную оплату за потребление топливно-энергетических ресурсов.
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