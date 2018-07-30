Социолог расскажет в Саду имени Баумана об изолированных селах

В Саду имени Баумана 7 августа состоится лекция «Деревня, не видная с дачи: как живут изолированные селения России ».

Образовательное мероприятие подготовят сотрудники библиотеки имени Некрасова. Лекцию проведет социолог Артемий Позаненко.

— Эксперт расскажет гостям о том, как населенные пункты оказываются в частичной или полной изоляции от внешнего мира. Кроме того, посетители узнают, как приспосабливаются к такой жизни люди. Артемий Позаненко поделится историями из собственных путешествий в такие уголки страны, — рассказала Александра Киселева, специалист отдела культурных проектов и программ библиотеки.

Она добавила, что эта встреча откроет цикл лекций «Образ жизни», организованный сотрудниками культурного учреждения. В рамках программы путешественники, социологи, исследователи расскажут гостям об альтернативной жизни в России, о которой не говорят по телевизору.

Желающих посетить встречу ждут к 19:30. Вход свободный.