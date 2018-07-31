Выбрали лучшего Айболита

В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров.

Первый подэтап финала прошел в июне. Тогда из 24 участников выбрали врачей с наибольшим количеством баллов.

Победителем конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров стала Дарья Шевченко — ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Южного округа. Второе место заняла ветеринарный врач по лечебной работе Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа Марина Душинская. Бронзу взяла ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Юго-Восточного административного округа Виктория Корнеева . Победителям и призерам вручили памятные призы, почетные грамоты и цветы.

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