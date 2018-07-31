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Выбрали лучшего Айболита
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Выбрали лучшего Айболита 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров.
Первый подэтап финала прошел в июне. Тогда из 24 участников выбрали врачей с наибольшим количеством баллов.
Победителем конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров стала Дарья Шевченко — ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Южного округа. Второе место заняла ветеринарный врач по лечебной работе Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа Марина Душинская. Бронзу взяла ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Юго-Восточного административного округа Виктория Корнеева. Победителям и призерам вручили памятные призы, почетные грамоты и цветы.
СПРАВКА
Конкурс «Московские мастера» проводится в 21-й раз при поддержке правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. Цель состязания — повышение престижа труда.
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