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Добрый доктор Айболит: в столице назвали лучшего ветеринара
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Добрый доктор Айболит: в столице назвали лучшего ветеринара 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров. В отборочных этапах приняли участие более 500 специалистов.
Первый подэтап финала прошел в июне. Тогда из 24 участников выбрали трех врачей, которые набрали наибольшее количество баллов, выполняя практические и теоретические задания. Между ними 26 июля развернулась борьба за звание лучшего ветеринарного врача в формате «Своя игра».
Победителем стала Дарья Шевченко — ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ЮАО города Москвы. Второе место заняла ветеринарный врач по лечебной работе Станции по борьбе с болезнями животных САО города Москвы Марина Душинская. Третьей стала ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО города Москвы Виктория Корнеева. Победителям и призерам вручили памятные призы, почетные грамоты и цветы.
Парикмахерский рэп и голливудская волна: как прошел конкурс «Московские мастера»
В номинации «Лучший молодой специалист государственной ветеринарной службы города Москвы» победу одержала Евгения Улыбышева — ветеринарный врач по лечебной работе Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО города Москвы. Специалист городской ветеринарной лаборатории «Мосветобъединение» Алина Миронова стала победительницей в номинации «Самый молодой участник конкурса». Приз зрительских симпатий достался коллективу «Мосветобъединение».
В номинации «Будущий ветеринарный врач» в четвертый раз соревновались студенты профильных вузов. Финалистами оказались учащиеся Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина Егор Пустовит и Екатерина Телешова.
Конкурс «Московские мастера» проводится в столице ежегодно. Его главные задачи — популяризация и повышение престижа рабочих специальностей. В творческом состязании участвуют фельдшеры скорой помощи и машинисты кранов, кондитеры и электросварщики, портные и спасатели.
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