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В Челябинской области обнаружили источник слива нечистот в реку Миасс
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В Челябинской области обнаружили источник слива нечистот в реку Миасс 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинской области обнаружен источник загрязнения реки Миасс — он находится в посёлке Полетаево-2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сброс нечистот нашли участники Общероссийского народного фронта. Владельцы нескольких частных домов вывели канализационные трубы прямиков в реку. И. по сообщению местных жителей, сливают в неё нечистоты на протяжении не менее пяти лет. Именно столько к домам не приезжали ассенизационные машины.
«Канализационные трубы ведут к строениям 61 и 71 по улице Советской. Но эта нумерация ориентировочная, так как на зданиях нет табличек с адресами. Трубы скрыты кустами, и обнаружить их удалось только благодаря спаду воды. Хотя места загрязнения можно определить даже по запаху — в районе этих домов вода мутная и имеет характерный запах канализации. Для сравнения — в начале деревни есть пляж с достаточно чистой водой и отсутствием посторонних ароматов», — рассказала эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.
Вдобавок на территории одного из участков находится бассейн, который чистят с использованием септиков и реагентов. Скорее всего, воду из него также сливают прямо в реку. Эксперты считают, что кроме загрязнения экосистемы есть риск заражения людей и вспышки инфекционных заболеваний.
«В опасной зоне находится питьевой поверхностный водозабор для посёлков Полетаево и Бутаки. Далее река Миасс идёт в основной источник водоснабжения — Шершневское водохранилище, которое питает Челябинск, Копейск, Коркино и Еманжелинск. Попадание заразы в Шершни грозит региону опасной ситуацией», — отметила Кудашова.
Общественники предложили провести крупномасштабный рейд по населённым пунктам, расположенным в пойме реки на предмет выявления сливных труб.
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