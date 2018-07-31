В Челябинской области обнаружили источник слива нечистот в реку Миасс

Челябинской области обнаружен источник загрязнения реки Миасс — он находится в посёлке Полетаево-2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сброс нечистот нашли участники Общероссийского народного фронта. Владельцы нескольких частных домов вывели канализационные трубы прямиков в реку. И. по сообщению местных жителей, сливают в неё нечистоты на протяжении не менее пяти лет. Именно столько к домам не приезжали ассенизационные машины.

«Канализационные трубы ведут к строениям 61 и 71 по улице Советской. Но эта нумерация ориентировочная, так как на зданиях нет табличек с адресами. Трубы скрыты кустами, и обнаружить их удалось только благодаря спаду воды. Хотя места загрязнения можно определить даже по запаху — в районе этих домов вода мутная и имеет характерный запах канализации. Для сравнения — в начале деревни есть пляж с достаточно чистой водой и отсутствием посторонних ароматов», — рассказала эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.

Вдобавок на территории одного из участков находится бассейн, который чистят с использованием септиков и реагентов. Скорее всего, воду из него также сливают прямо в реку. Эксперты считают, что кроме загрязнения экосистемы есть риск заражения людей и вспышки инфекционных заболеваний.

Копейск, Коркино и «В опасной зоне находится питьевой поверхностный водозабор для посёлков Полетаево и Бутаки. Далее река Миасс идёт в основной источник водоснабжения — Шершневское водохранилище, которое питает Челябинск Еманжелинск . Попадание заразы в Шершни грозит региону опасной ситуацией», — отметила Кудашова.

Общественники предложили провести крупномасштабный рейд по населённым пунктам, расположенным в пойме реки на предмет выявления сливных труб.