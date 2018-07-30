Работодатели в Северной Осетии смогут обучить около 600 человек за счет службы занятости

ВЛАДИКАВКАЗ , 30 июля. / ТАСС /. Почти 600 человек в Северной Осетии смогут пройти профобучение за счет службы занятости населения. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Комитета занятости населения, заявки на обучение принимаются, в частности, от работодателей.

"Республиканский комитет по занятости населения до конца года направит на опережающее профессиональное обучение в сферах туристического комплекса и строительства, а также в социально-экономических проектах 573 человека. Делается это с целью снижения напряженности на рынке труда в рамках реализации программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения", — сказал собеседник агентства.

Пройти профобучение смогут работники организаций, а также вновь принимаемые на работу граждане. Приоритетными специальностями (профессиями) для опережающего обучения в сфере туризма являются повар, экскурсовод, управляющий гостиничного бизнеса, кондитер, официант-бармен, в сфере строительства — сварщик, асфальтобетонщик, машинист автокрана, экскаватора, бульдозера. В процессе обучения предусмотрены мастер-классы от ведущих профессионалов. По итогам обучения граждане получат документы установленного образца.