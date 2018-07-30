Ещё
Архангельских предпринимателей приглашают наладить русско-китайские отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архангельских предпринимателей приглашают наладить русско-китайские отношения 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Бизнесменов Архангельска приглашают поучаствовать в Международном форуме по поддержке малых и средних предприятий России и Китая — совместном проекте «Справедливой России» и «Коммунистической партии Китая». Встреча пройдет 9 октября в Москве.
На форуме участники смогут провести презентации, деловые переговоры, установить личные контакты с потенциальными бизнес-партнёрами.
В этом году форум состоится в девятый раз. Год назад его проводили в Пекине и провинции Хунань. Архангельскую область представляла только замминистра культуры по вопросам туризма Светлана Зеновская. В этот раз привлечь к участию хотят и представителей поморского бизнеса, но пока заявок от них не поступало.
Участники форума поговорят о развитии малого и среднего бизнеса России и Китая на фоне сопряжения Евразийского экономического союза.
— Мероприятие нацелено, прежде всего, на развитие практического диалога, в том числе на региональном уровне, на повышение эффективности российско-китайского экономического сотрудничества. Бизнесмены смогут расширить свою контактную базу на международном уровне. Участие в форуме полностью оплачивает себе сам предприниматель, так как он главное заинтересованное в нем лицо, — рассказали в Оргкомитете форума.
Главными для обсуждения на форуме станут темы сельского хозяйства, промышленности, авиастроения, производства рельсового транспорта, добычи и использования природных ископаемых и строительства.
Предприниматели из Архангельской области, желающие принять участие в форуме, могут подать заявку до 20 августа 2018 года в Организационный комитет Форума по электронному адресу: forum@spravedlivo.ru  Напомним, что отношения с Китаем архангельские предприниматели выстраивают уже давно. Большая делегация оттуда посетила Арктический форум в 2017 году. Также в регион приезжали представители Народного правительства Китайской провинции Хэйлунцзян, которые на встрече в правительстве высказывались о необходимости создать механизм межрегиональных встреч между органами власти и бизнес-сообществом субъектов двух стран.
29.ru: последние новости
Профсоюзы Поморья готовят массовые акции против пенсионной реформы в начале сентября Присед с ведрами, йога на улице и марафон: какой спорт выбирают северяне Вода капает, доски брошены: жители Турдеевска обеспокоены несовершенством новых водозаборных колонок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко40
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам272
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста553
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение