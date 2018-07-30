Архангельских предпринимателей приглашают наладить русско-китайские отношения

На форуме участники смогут провести презентации, деловые переговоры, установить личные контакты с потенциальными бизнес-партнёрами.

В этом году форум состоится в девятый раз. Год назад его проводили в Пекине и провинции Хунань. Архангельскую область представляла только замминистра культуры по вопросам туризма Светлана Зеновская. В этот раз привлечь к участию хотят и представителей поморского бизнеса, но пока заявок от них не поступало.

Участники форума поговорят о развитии малого и среднего бизнеса России и Китая на фоне сопряжения Евразийского экономического союза

— Мероприятие нацелено, прежде всего, на развитие практического диалога, в том числе на региональном уровне, на повышение эффективности российско-китайского экономического сотрудничества. Бизнесмены смогут расширить свою контактную базу на международном уровне. Участие в форуме полностью оплачивает себе сам предприниматель, так как он главное заинтересованное в нем лицо, — рассказали в Оргкомитете форума.

Главными для обсуждения на форуме станут темы сельского хозяйства, промышленности, авиастроения, производства рельсового транспорта, добычи и использования природных ископаемых и строительства.

Предприниматели из Архангельской области, желающие принять участие в форуме, могут подать заявку до 20 августа 2018 года в Организационный комитет Форума по электронному адресу: forum@spravedlivo.ru Напомним, что отношения с Китаем архангельские предприниматели выстраивают уже давно. Большая делегация оттуда посетила Арктический форум в 2017 году. Также в регион приезжали представители Народного правительства Китайской провинции Хэйлунцзян, которые на встрече в правительстве высказывались о необходимости создать механизм межрегиональных встреч между органами власти и бизнес-сообществом субъектов двух стран.