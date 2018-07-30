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В Великобритании появятся специалисты по борьбе с мошенниками
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В Великобритании появятся специалисты по борьбе с мошенниками 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 30 июл — РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании в октябре откроет новую профессию для государственных организаций — специалист по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями, говорится в сообщении британского кабмина.
Запуск новой должности стал результатом двухлетней работы, в которую было вовлечено более 100 организаций. Специалисты будут работать в правительственных организациях с целью выявления, предотвращения и борьбы с мошенничеством и экономическими преступлениями. Также в их задачи будет входить сбор информации и анализ мошеннических схем.
По словам замруководителя аппарата кабинета министров Хлои Смит, новая должность в правительстве и госорганизациях появится 9 октября. Также, по ее словам, ряд международных партнеров Британии «уже обратился с просьбой возглавить международную рабочую группу в этой области».
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