Три десятка цоколей строений отремонтированы в Куркине за полгода

За полгода на территории района Куркино отремонтировано 30 цоколей строений. Работы проведены в период весеннего благоустройства.

Об этом на одной из встреч с населением сообщил первый заместитель главы управы района Куркино Дмитрий Антошин.

— В районе Куркино отремонтировано 30 цоколей, 33 входные двери, приведено в порядок освещение в 100 подъездах, 97 чердачных и подвальных помещений, 17 козырьков, — отметил Дмитрий Антошин.

Также весной проведен ремонт 37 отмостков, водоотводящих лотков строений. (ск)