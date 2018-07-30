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Три десятка цоколей строений отремонтированы в Куркине за полгода
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Три десятка цоколей строений отремонтированы в Куркине за полгода 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
За полгода на территории района Куркино отремонтировано 30 цоколей строений. Работы проведены в период весеннего благоустройства.
Об этом на одной из встреч с населением сообщил первый заместитель главы управы района Куркино Дмитрий Антошин.
— В районе Куркино отремонтировано 30 цоколей, 33 входные двери, приведено в порядок освещение в 100 подъездах, 97 чердачных и подвальных помещений, 17 козырьков, — отметил Дмитрий Антошин.
Также весной проведен ремонт 37 отмостков, водоотводящих лотков строений. (ск)
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