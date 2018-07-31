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Жители России увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа
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Жители России увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Звездопад — метеорный поток Персеиды увидят жители России в ночь на 13 августа, когда произойдет частичное затмение Солнца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Московский планетарий.
"Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.
По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей продолжают делиться впечатлениями от самого продолжительного в XXI веке лунного затмения, которое в ночь с 27 на 28 июля можно было наблюдать на всей территории России.
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