Эксперты назвали главные препятствия для внедрения индустриального интернета вещей

Inmarsat, международная компания спутниковой связи, предоставила итоги исследования о внедрении промышленного Интернета вещей (IIoT) в 750 крупных предприятиях, работающих в аграрной сфере, энергетике, морской, горнодобывающей и транспортной отраслях.

Отдельный раздел компания посвятила проблемам, связанным с внедрением IIOT-технологий в различных сферах производства. О препятствиях рассказали опрошенные Inmarsat менеджеры компаний:

— 56% респондентов заявили, что в их организациях не хватает кадров, достаточно компетентных в области безопасности;

— 48% ответили, что — основные проблемы кроятся в сфере аналитики и даталогии;

— 42% — трудноразрешимые вопросы в техподдержке;

— 37% — не хватает знаний в менеджменте и планировании.

В этот список также попали высокая стоимость IIoT-проектов и их недостаток на рынке индустриального интернета «под ключ».

Специалисты Inmarsat отмечают, что компании чаще всего решают возникшие проблемы в сфере IIoT с помощью сотрудников, привлеченных из других предприятий. Среди других распространенных барьеров были названы нехватка готовых решений, а также стоимость, превышающая ожидания и проблемы безопасности.