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Эксперты назвали главные препятствия для внедрения индустриального интернета вещей
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Эксперты назвали главные препятствия для внедрения индустриального интернета вещей 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Inmarsat, международная компания спутниковой связи, предоставила итоги исследования о внедрении промышленного Интернета вещей (IIoT) в 750 крупных предприятиях, работающих в аграрной сфере, энергетике, морской, горнодобывающей и транспортной отраслях.
Отдельный раздел компания посвятила проблемам, связанным с внедрением IIOT-технологий в различных сферах производства. О препятствиях рассказали опрошенные Inmarsat менеджеры компаний:
— 56% респондентов заявили, что в их организациях не хватает кадров, достаточно компетентных в области безопасности;
— 48% ответили, что — основные проблемы кроятся в сфере аналитики и даталогии;
— 42% — трудноразрешимые вопросы в техподдержке;
— 37% — не хватает знаний в менеджменте и планировании.
В этот список также попали высокая стоимость IIoT-проектов и их недостаток на рынке индустриального интернета «под ключ».
Специалисты Inmarsat отмечают, что компании чаще всего решают возникшие проблемы в сфере IIoT с помощью сотрудников, привлеченных из других предприятий. Среди других распространенных барьеров были названы нехватка готовых решений, а также стоимость, превышающая ожидания и проблемы безопасности.
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