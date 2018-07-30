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«Белоруснефть» построила новую скважину на Ямале
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«Белоруснефть» построила новую скважину на Ямале 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На всю жизнь врезался в память житейский совет коренного сибиряка, бывшего министра топлива Юрия Шафраника: «если в твоих рук никогда не плескалась тягучая нефть России, не прикасайся и ты к ее природным кладовым». Жаль, что эти продуманные пожелания профессионального нефтяника не достигли в свое время ушей отечественных олигархов.
Но традиции отечественных нефтяников помогают и сегодня успешно готовить к промышленному освоению новые источники природных запасов страны. Теперь и вместе с коллегами по Союзному государству.
"Белоруснефть", сообщает БЕЛТА, построило еще одну поисковую скважину в Ямало-Ненецком автономном округе. «На Метельном месторождении завершилось бурение очередной поисковой скважины. Ее порядковый номер №829. А планы по ее возведению зависели от итогов сейсморазведочных работ и обработки данных, полученных на Известинском лицензионном участке», — отметили в пресс-службе предприятия.
Еще три года назад минские специалисты детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные структуры — для глубокого бурения. Одной из них стала Восточно-Метельная. Ожидается, что ввод в эксплуатацию данной скважины позволит значительно увеличить добычу природного газа.
Кроме того, белорусские специалисты завершили первую часть контракта текущего года на месторождениях компании «РН-Краснодарнефтегаз». Для них выполнено 28 скважинных операций. А всего в этом году планируется провести 46 операций по гидроразрыву пласта. Еще 15 аналогичных операций проведено для «РН-Ставропольнефтегаз».
Работы у белорусских разведчиков недр — непочатый край. На следующем этапе, уточняет агентство, предстоит выполнить еще 20 операций. А после завершения этих работ минчане вновь вернутся в Краснодарский край.
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