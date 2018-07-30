«Белоруснефть» построила новую скважину на Ямале

На всю жизнь врезался в память житейский совет коренного сибиряка, бывшего министра топлива Юрия Шафраника: «если в твоих рук никогда не плескалась тягучая нефть России , не прикасайся и ты к ее природным кладовым». Жаль, что эти продуманные пожелания профессионального нефтяника не достигли в свое время ушей отечественных олигархов.

Но традиции отечественных нефтяников помогают и сегодня успешно готовить к промышленному освоению новые источники природных запасов страны. Теперь и вместе с коллегами по Союзному государству.

"Белоруснефть", сообщает БЕЛТА, построило еще одну поисковую скважину в Ямало-Ненецком автономном округе . «На Метельном месторождении завершилось бурение очередной поисковой скважины. Ее порядковый номер №829. А планы по ее возведению зависели от итогов сейсморазведочных работ и обработки данных, полученных на Известинском лицензионном участке», — отметили в пресс-службе предприятия.

Еще три года назад минские специалисты детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные структуры — для глубокого бурения. Одной из них стала Восточно-Метельная. Ожидается, что ввод в эксплуатацию данной скважины позволит значительно увеличить добычу природного газа.

Кроме того, белорусские специалисты завершили первую часть контракта текущего года на месторождениях компании «РН-Краснодарнефтегаз». Для них выполнено 28 скважинных операций. А всего в этом году планируется провести 46 операций по гидроразрыву пласта. Еще 15 аналогичных операций проведено для «РН-Ставропольнефтегаз».