Жители России в августе смогут увидеть частное затмение Солнца и пик звездопада Персеиды 

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жители России в августе смогут наблюдать частное затмение Солнца и самый красивый звездопад года — Персеиды. Об этом в понедельник сообщается на сайте Московского планетария.
"11 августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца…, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.
Как отметили астрономы, максимальная фаза затмения Солнца наступит в 12:46 мск на заходе вблизи острова Врангеля. На ночь с 12 на 13 августа придется максимум активности метеорного потока Персеиды — в час ожидается падение до 100 метеоров.