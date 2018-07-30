Жители России в августе смогут увидеть частное затмение Солнца и пик звездопада Персеиды

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Жители России в августе смогут наблюдать частное затмение Солнца и самый красивый звездопад года — Персеиды. Об этом в понедельник сообщается на сайте Московского планетария.

"11 августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца…, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.