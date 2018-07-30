МИД России осудил релиз канцелярии Мэй по Катару

Ранее канцелярия Мэй по итогам переговоров Терезы Мэй с Эмиром Катара Тамимом Аль Тани, состоявшихся в Лондоне 24 июля, опубликовала сообщение для прессы, содержавшее жесткие формулировки в отношении России и ее внешней политики. В релизе утверждалось, что лидеры двух государств якобы сошлись во мнении по поводу необходимости выстраивать отношения с Россией «с позиции силы и единства, вместе противостоять злонамеренным действиям, отстаивать универсальные нормы и принципы».

"Внимательно ознакомились с этим заявлением Даунинг-стрит и были немало удивлены, поскольку в соответствующем пресс-релизе, который был распространен катарской стороной, ни слова не говорится о России, и уж тем более не содержатся критические выпады в адрес нашей страны. То, что в Дохе якобы солидаризировались с хорошо известными всем русофобскими подходами Терезы Мэй, категорически отвергают в беседах с дипломатами посольства России в Катаре и наши катарские партнеры", — говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Она отметила, что «Лондон в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать нашей стране чувство вины за те прегрешения, которые Россия не совершала».