Лекцию о ревности прочитали в проезде Аэропорта

В отделении Московской службы психологической помощи населению, которое расположено в проезде Аэропорта, психолог Анна Галышева прочла лекцию «Ревность — помеха или помощник в отношениях?». После этого состоялась групповая дискуссия.

— На встрече мы обсудили эволюцию чувства ревности в историческом контексте и в контексте индивидуальной жизни, причины ревности и ее составляющие, конструктивное и деструктивное проживание ревности, — отметила Галышева.

Напомним, что отделение Московской службы психологической помощи населению находится по адресу проезд Аэропорта, 11.

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