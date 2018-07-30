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Для рязанцев, желающих попасть на «Авиадартс», выделили автобусы
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Для рязанцев, желающих попасть на «Авиадартс», выделили автобусы 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Для желающих побывать международном конкурсе «Авиадартс» организуют перевозку, сообщает региональный минтранс.
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