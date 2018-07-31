Известный мобильный оператор научился превращать солнечные лучи в Wi-Fi

Специалисты Tele2 разработали специальную установку для преобразования солнечной энергии в сигнал Wi-Fi, узнал KOSTROMA.TODAY. Внутри конструкции установлен аккумулятор, который заряжается днем от солнечных батарей и поддерживает действие Wi-Fi-роутера.

Как рассказали в компании Tele2, накопленной энергии достаточно для бесперебойной работы генератора при пасмурной погоде, в вечернее и ночное время. Средняя скорость мобильной передачи данных солнечным Wi-Fi составляет 7-10 Мбит/сек.

Wi-Fi-генератор Tele2 работает в краснодарском парке «Солнечный остров». Его посетители могут воспользоваться скоростным мобильным 4G-интернетом и зарядить гаджеты в любое время суток. Чтобы получить Wi-Fi-доступ Tele2, необходимо пройти быструю регистрацию, продолжительность сессии и объем интернет-трафика неограниченны.