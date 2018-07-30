Глава управы Сергей Овчинников провел обход дворов Аэропорта

Очередной обход территории совершил в субботу, 28 июля, глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников . С местными жителями и представителями «Жилищника» он посетил дворы в 1-м Амбулаторном проезде. Об этом рассказали в отделе управы по работе с населением.

— Сергей Овчинников проконтролировал ход работ по замене асфальта, оценил содержание детских и спортивных площадок. Вопросы жителей в основном касались уличного освещения, — поделился представитель управы.

Напомним, маршруты обходов публикуются накануне на официальной странице управы в социальной сети. Присоединиться к мероприятию может каждый. (мю)