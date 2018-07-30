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Глава управы Сергей Овчинников провел обход дворов Аэропорта
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Глава управы Сергей Овчинников провел обход дворов Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Очередной обход территории совершил в субботу, 28 июля, глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников. С местными жителями и представителями «Жилищника» он посетил дворы в 1-м Амбулаторном проезде. Об этом рассказали в отделе управы по работе с населением.
— Сергей Овчинников проконтролировал ход работ по замене асфальта, оценил содержание детских и спортивных площадок. Вопросы жителей в основном касались уличного освещения, — поделился представитель управы.
Напомним, маршруты обходов публикуются накануне на официальной странице управы в социальной сети. Присоединиться к мероприятию может каждый. (мю)
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