В Уфе двое строителей оказались заблокированы в падающем подъемнике

На улице Проспект Октября, 23 сорвался фасадный подъемник с рабочими. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города. Сообщение о происшествии поступило в 16:40.

— К моменту прибытия экстренных служб строители самостоятельно закрепили конструкцию накренившейся люльки; сотрудникам спасведомства они сообщили, что внутри находятся двое людей. Спасатели дополнительно укрепили подъемник и при помощи альпинистского снаряжения спустились к мужчинам. Оба строителя были заблокированы кусками рубероида и мусором, который они транспортировали вниз; сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы освободили пострадавших и эвакуировали их в окно, — рассказали в пресс-службе Управления.

От госпитализации рабочие отказались. Демонтажом конструкции в настоящее время занимаются альпинисты, приглашенные подрядной организацией, осуществляющей строительные работы.

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