Москва входит в ТОП-10 городов с самой высокой скоростью интернета

В 2019 году Москву подключат к 5G-интернету. В столице заработает пилотная зона с данным видом связи, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько

Все проекты общественной жизни будут развиваться на основе 5G — включая образование, транспорт и ЖКХ. Здравоохранение, по его словам, занимает в этом списке особое место.

«Одна из задач правительства Москвы , основная задача — это, конечно же, улучшение качества жизни москвичей и в Москве. Что такое качество жизни без тех сервисов, которые в настоящее время получает жители, те сервисы, которые в дальнейшем появятся у жителей Москвы. Буквально в этом году по рейтингу ООН Москва заняла первое место по развитию электронных сервисов, по оптимизации и деятельности сервисов, которые в настоящее время работают. Конечно, мы не стоим на месте, Москва активно развивается. В настоящее время появляются новые современные технологии, которые, возможно, в ближайшем будущем кардинально изменят тот вид сервисов, которые получают наши жители и гости столицы. Буквально в мае месяце на петербургском экономическом форуме мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин подписал соглашение с «Мегафоном» по развитию тестовой зоны и дальнейшей коммерческой эксплуатации сетей связи нового поколения 5G. Одна из технологических проблем — это, конечно, скорость для выявления новых качественных сервисов. Будь то VR-технологии, виртуальное присутствие, медицина, здравоохранение, образование, транспорт — это всё сервисы, которые строятся на базе развитых сетей связи. Совсем недавно мы с вами пользовались пейджерами 2G, 3G, и вот мы уже говорим о том, что в Москве мы готовы к внедрению и развитию сетей связи нового поколения — 5G. Уже сейчас Москва по плотности проникновения сотовой связи входит в десятку ведущих городов мира, по которым показывается качественный сервис связи. Буквально 90% домов, квартир у нас сейчас имеют широкополосный скоростной интернет, а стоимость для жителей Москвы в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке . Всё активно двигается вперёд. Сегодня мы демонстрируем комплексы в рамках телемедицины, это роботизированные вещи, которые управляются по беспроводным сетям. Сейчас вокруг нас работает сеть 5G, это реально работающая инфраструктура беспроводная, которая объединяет оператора и роботизированные комплексы», — сказал А. Горбатько.

Телемедицина, дистанционная ультразвуковая, диагностика и платформа генетического секвенирования— все это станет направлениями развития 5G. Рука», управляемая врачом дистанционно, может исследовать области диаметром до 80 см, а точность позиционирования составляет ±0,1 мм.

Все грядущие изменения учитываются и включаются в новую стратегию мегаполиса «Умный город», разработка которой сейчас активно ведется Правительством Москвы.