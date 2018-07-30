Заммэра Москвы Петр Бирюков проинспектировал ход реконструкции парка имени Святослава Федорова в САО

В минувшую субботу заместитель Мэра Москвы Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков посетил Бескудниково. Цель его рабочего визита в район — проконтролировать ход реконструкции парка имени Святослава Федорова . На данный момент здесь завершается установка лавочек, большинство тропинок уже вымощены плиткой. Практически готов скейт-парк или, как его еще жители называют — роллердром. Продолжается устройство систем наружного освещения, видеонаблюдения. Ведется прокладка инженерных коммуникаций для сухого фонтана и обустройство его чаши. Выполняется заливка бетонного основания для катка с искусственным льдом.

Напомним, что реконструкция парка им. С. Н. Федорова началась в мае этого года. На объекте работает подрядная организация АО «Группа компаний „ЕКС“ по заказу ГКУ города Москвы „УКРиС“. Проект включает устройство дорожно-тропиночной сети, ливневой канализации, цветников и газонов, посадку деревьев и кустарников, организацию наружного освещения. Заработает сухой фонтан, появится сцена. Установят детские, тренажерные, спортивные площадки, специально отведенное место для выгула домашних животных и многое другое. План комплексного благоустройства прошел общественное обсуждение с жителями.

После завершения работ в парке им. С. Н. Федорова возобновится проведение массовых праздничных и спортивных мероприятий, появится возможность для семейного отдыха, спорта и досуга.