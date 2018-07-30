Ещё
Бизнесмены попросили отменить уголовное наказание за картели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнесмены попросили отменить уголовное наказание за картели 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Представители бизнеса попросили правительство не ужесточать наказание за картельные соглашения.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик предложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву полностью декриминализировать картельные соглашения.
«Бизнес-сообщество выражает уверенность, что формирование здоровой конкурентной среды и предотвращение нарушений может быть обеспечено при полной декриминализации картельных соглашений в рамках сохранения административной ответственности за подобные нарушения. Если такая декриминализация на сегодня представляется преждевременной, необходимо существенно увеличить пороги ущерба и дохода, превышение которых приводит к привлечению к уголовной ответственности», — приводит РБК выдержку из письма бизнесменов Медведеву.
Как считают авторы письма, уровень крупного дохода следует повысить до 500 миллионов рублей, а особо крупного — до 1 миллиарда рублей. Крупный ущерб тогда должен составлять 100 миллионов рублей, а особо крупный — 300 миллионов, полагают бизнесмены.
По их мнению, пресекать картели стоит не лишением свободы, а высокими штрафами, которые делают это правонарушение невыгодным. Во многих зарубежных странах, как отметили авторы инициативы, лишение свободы за создание картелей «практически не применяется», хотя такая мера и предусмотрена законам. Речь идёт, например, о Японии, Норвегии и Австралии.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить максимальный срок лишения свободы за участие в картеле с трёх до четырёх, а в некоторых случаях и до 10 лет. Кроме того, ведомство попросило расширить себе полномочия, чтобы бороться с картелями.
Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов сказал РБК, что в российском законодательстве нет чёткого определения понятия «картель». «Моё большое опасение, что под видом борьбы с картелями будут уничтожены остатки независимого, не аффилированного с чиновниками бизнеса», — заявил Ульянов.
ИД «Собеседник»: последние новости
Увольнение по утрате доверия как подготовка к пенсионной реформе Суд признал незаконным отказ регистрировать Балакина на выборах Как наказывают за домашнее насилие в странах мира и в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко48
Жестокая расправа над туристами попала на видео103
Россия простила долги другим странам289
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста558
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение