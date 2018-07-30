Бизнесмены попросили отменить уголовное наказание за картели

Представители бизнеса попросили правительство не ужесточать наказание за картельные соглашения.

«Бизнес-сообщество выражает уверенность, что формирование здоровой конкурентной среды и предотвращение нарушений может быть обеспечено при полной декриминализации картельных соглашений в рамках сохранения административной ответственности за подобные нарушения. Если такая декриминализация на сегодня представляется преждевременной, необходимо существенно увеличить пороги ущерба и дохода, превышение которых приводит к привлечению к уголовной ответственности», — приводит РБК выдержку из письма бизнесменов Медведеву.

Как считают авторы письма, уровень крупного дохода следует повысить до 500 миллионов рублей, а особо крупного — до 1 миллиарда рублей. Крупный ущерб тогда должен составлять 100 миллионов рублей, а особо крупный — 300 миллионов, полагают бизнесмены.

Норвегии и Австралии. По их мнению, пресекать картели стоит не лишением свободы, а высокими штрафами, которые делают это правонарушение невыгодным. Во многих зарубежных странах, как отметили авторы инициативы, лишение свободы за создание картелей «практически не применяется», хотя такая мера и предусмотрена законам. Речь идёт, например, о Японии

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить максимальный срок лишения свободы за участие в картеле с трёх до четырёх, а в некоторых случаях и до 10 лет. Кроме того, ведомство попросило расширить себе полномочия, чтобы бороться с картелями.