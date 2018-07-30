Бизнесмены попросили отменить уголовное наказание за картели 

Представители бизнеса попросили правительство не ужесточать наказание за картельные соглашения.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик предложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву полностью декриминализировать картельные соглашения.
«Бизнес-сообщество выражает уверенность, что формирование здоровой конкурентной среды и предотвращение нарушений может быть обеспечено при полной декриминализации картельных соглашений в рамках сохранения административной ответственности за подобные нарушения. Если такая декриминализация на сегодня представляется преждевременной, необходимо существенно увеличить пороги ущерба и дохода, превышение которых приводит к привлечению к уголовной ответственности», — приводит РБК выдержку из письма бизнесменов Медведеву.
Как считают авторы письма, уровень крупного дохода следует повысить до 500 миллионов рублей, а особо крупного — до 1 миллиарда рублей. Крупный ущерб тогда должен составлять 100 миллионов рублей, а особо крупный — 300 миллионов, полагают бизнесмены.
По их мнению, пресекать картели стоит не лишением свободы, а высокими штрафами, которые делают это правонарушение невыгодным. Во многих зарубежных странах, как отметили авторы инициативы, лишение свободы за создание картелей «практически не применяется», хотя такая мера и предусмотрена законам. Речь идёт, например, о Японии, Норвегии и Австралии.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить максимальный срок лишения свободы за участие в картеле с трёх до четырёх, а в некоторых случаях и до 10 лет. Кроме того, ведомство попросило расширить себе полномочия, чтобы бороться с картелями.
Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов сказал РБК, что в российском законодательстве нет чёткого определения понятия «картель». «Моё большое опасение, что под видом борьбы с картелями будут уничтожены остатки независимого, не аффилированного с чиновниками бизнеса», — заявил Ульянов.