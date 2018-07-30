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Подъезды трех домов отремонтируют во Внуковском до конца лета
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Подъезды трех домов отремонтируют во Внуковском до конца лета 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В трех домах Внуковского специалисты отремонтируют подъезды до конца лета 2018 года. Информация об этом стала известна 27 июля благодаря сотруднику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения.
— В утвержденный план вошли работы по улучшению состояния подъездов в домах №№21, 27 и 29. Они находятся на улице Авиаконструктора Петлякова в микрорайоне Солнцево-Парк. В рамках текущего ремонта специалисты проведут стандартные работы, — рассказал заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Внуковского Станислав Пырков.
Напомним, что текущий ремонт подъездов жилого дома №25 на улице Авиаконструктора Петлякова уже завершен.
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