Искусственные водопады приносят прохладу жителям Лючжоу 

На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)
На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)
На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)
На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)