Искусственные водопады приносят прохладу жителям Лючжоу

На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. ( Синьхуа /Ли Ханьчи)

На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)

На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)

На фото: эти искусственные водопады приносят прохладу жителям города Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в летний зной. (Синьхуа/Ли Ханьчи)