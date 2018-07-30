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Путин подписал закон о товарных интернет-агрегаторах
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Путин подписал закон о товарных интернет-агрегаторах 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Президент России подписал закон, который регламентирует деятельность товарных интернет-агрегаторов. Об этом передает Агентство «Москва».
Теперь, согласно документу, появится понятие «владелец информации о товарах и услугах» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями. Помимо этого, владелец будет нести ответственность за ущерб, если информация о товаре, услуге или продавце будет недостоверной или не полной в момент заключения договора с потребителем.
Владельцем агрегатора может стать организация или индивидуальный предприниматель, у которых есть сайт или страница в интернете с описанием товаров или услуг продавца и если на ней можно заключить договор купли-продажи, а также произвести предварительную оплату при помощи безналичного расчета.
Помимо этого, закон обязывает владельца агрегатора вернуть потребителю в течение десяти дней деньги за предоплату, если товар не передан в срок, и потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки, а также владельцу агрегатора — подтверждение направления продавцу данного уведомления.
В свою очередь, продавец должен предоставить владельцу агрегатора и разместить на своем сайте достоверную информацию о себе, а сам владелец обязан разместить данные о себе и продавце на своем сайте или странице сайта в интернете.
Установлено, что при изменении информации продавец в течение одного рабочего дня должен оповестить об этом владельца агрегатора, а агрегатор за это же время должен внести соответствующие изменения на сайте.
Изменения вносятся в закон РФ «О защите прав потребителей» и вступят в силу с 1 января 2019 года.
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