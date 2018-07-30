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Монблан наш: Украинские военные развернули украинский флаг на вершине Альп
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Монблан наш: Украинские военные развернули украинский флаг на вершине Альп 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об говорится на сайте горно-штурмовой бригады в Facebook.
«Двадцать седьмого июня 2018 года наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана — самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям», — cказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что французские власти ограничили доступ к горе Монблан минимум на неделю из-за увеличения количества туристов, которые пытаются покорить самую высокую вершину Европы.
Чиновник в департаменте Верхняя Савоя заявил, что ограничения, которые ввели в 28 июля, касаются и самого популярного «королевского маршрута».
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