В ООН подтвердили обнаружение трех погибших в ЦАР

Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро подтвердил обнаружение трех погибших в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, тела трех мужчин были обнаружены в автомобиле в 33 километрах к северу от Сибута.

Он также добавил, что погибшие были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте.