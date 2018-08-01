Посольство в ЦАР решает вопрос транспортировки тел журналистов на родину 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посольство РФ в Центральноафриканской Республике занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство занимается вопросом транспортировки тел на родину… Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам", — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».