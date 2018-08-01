Посольство в ЦАР решает вопрос транспортировки тел журналистов на родину

"Посольство занимается вопросом транспортировки тел на родину… Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам", — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».