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В Оренбургской области рождаемость упала на 3,5% за полгода
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В Оренбургской области рождаемость упала на 3,5% за полгода 

Rambler News Service 38 минут назад
Уровень рождаемости в Оренбургской области сократился на 3,5% по итогам первой половины года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, при этом уровень смерти в регионе вырос за тот же период на 1,4%, пишет 56orb.ru со ссылкой на Оренбургстат.
В Орске естественная убыль населения составила 638 человек. За это время в город прибыли 2405 человек. Из общего числа мигрантов внутрирегиональная миграция составила 41,5%, межрегиональная — 43%, международная — 15,5%. Число выбывших составило 2377 человек.
Миграционное увеличение населения составило 28 человек. Показатель миграционного снижения в пределах России составил 139 человек, по международной миграции наблюдался миграционный прирост на 167 человек.
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