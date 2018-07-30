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Владимир Войнович похоронен
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Владимир Войнович похоронен 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Писатель Владимир Войнович был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает агенство «Москва».
Могила Войновича находится рядом с местами погребения композитора Владимира Шаинского, актера Георгия Тараторкиным, актрис Натальи Крачковской и Татьяны Карповой.
Гроб Войновича провожали десятки человек под присмотром сотрудников правоохранительных органов. На похоронах дежурили сотрудники центра экстренной медицинской помощи.
Прощание с Войновичем прошло в Центральном доме литераторов. На церемонию пришли писатель и журналист Виктор Шендерович, журналист и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, поэт и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, литературовед и историк Мариэтта Чудакова, актер театра и кино Вениамин Смехов и другие.
Автор произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и др. скончался на 86-м году жизни в ночь на 28 июля.
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