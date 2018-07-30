Владимир Войнович похоронен

Гроб Войновича провожали десятки человек под присмотром сотрудников правоохранительных органов . На похоронах дежурили сотрудники центра экстренной медицинской помощи.

Автор произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и др. скончался на 86-м году жизни в ночь на 28 июля.