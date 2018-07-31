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Писателя Войновича похоронили на Троекуровском кладбище
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Писателя Войновича похоронили на Троекуровском кладбище 

Газета.Ru 1 час назад
Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с композитором Владимиром Шаинским и актрисой Натальей Крачковской, передает сетевое издание m24.ru.
На траурную церемонию пришли десятки человек. Порядок обеспечивали обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, дежурили и медики скорой помощи.
Прощание с писателем прошло в большом зале Центрального дома литераторов. Ее посетили журналисты Виктор Шендерович, и Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, поэт Евгений Бунимович, историк Мариэтта Чудакова, актер Вениамин Смехов и другие деятели искусства, медиа и политики.
Войнович написал произведения «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз» и другие. Он умер на 86-м году жизни в ночь на 28 июля. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
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