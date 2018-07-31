Писателя Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

На траурную церемонию пришли десятки человек. Порядок обеспечивали обеспечивали сотрудники правоохранительных органов , дежурили и медики скорой помощи.

Войнович написал произведения «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз» и другие. Он умер на 86-м году жизни в ночь на 28 июля. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.