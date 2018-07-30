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На омском предприятии объяснили появление черного дыма из труб
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На омском предприятии объяснили появление черного дыма из труб 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
На ТЭЦ-5 ремонтировали котельное оборудование и золоустанавливающие установки. Сегодняшние выбросы вызваны их настройкой. В ТГК-11 сегодня, 29 июля, объяснили причину заметных выбросов на ТЭЦ-5.
— После проведения планового ремонта котельного оборудования и золоулавливающих установок в составе котлоагрегатов 29 июля на СП «ТЭЦ-5» проводились работы по настройке режима. Видимые выбросы — неизбежная часть технологического процесса по наладке оборудования электрофильтров, — рассказали на предприятии.
По словам теплоэнергетиков, сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме, уровень выбросов находится в пределах допустимых нормативов.
Напомним, омская ТЭЦ-5 эксплуатируется с 1976 года. Самая мощная станция омской энергосистемы. Ообеспечивает теплом Центральный, Октябрьский, частично — Ленинский и Кировский округа Омска. Установленная электрическая мощность — 735 МВт, тепловая— 1763 Гкал/ч. Основное топливо — экибастузский каменный уголь, растопочное — мазут.
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