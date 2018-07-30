Жители поселка Осиново пытаются обжаловать назначение публичных слушаний

Жители поселка Осиново хотят обжаловать назначение публичных слушаний, которые состоялись 28 июня.

В иске они обозначили, что слушания были назначены с нарушениями норм. В частности, организаторы перенесли мероприятие, заблаговременно не оповестив об этом жителей. В результате желающие принять участие в публичных слушаниях не успели зарегистрироваться и не смогли на них попасть.

Рассмотрение иска перенесли на 17 августа. Активисты также планируют дополнить заявление в части о переводе земли из сельскохозяйственного назначения в промышленное. По словам жителей, на участке, где планируется строительство мусоросжигательного завода, есть месторождение пресной воды, которое будет непригодно к пользованию из-за МСЗ.

Напомним, 28 июня в с. Осиново прошли публичные слушания по проекту ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) будущего мусоросжигательного завода. Однако попасть на них смогли не все: после того, как зал переполнился, половина желающих осталась на улице. В ходе мороприятия жителям не давали сказать слово, в результате чего они подняли шум и гам.