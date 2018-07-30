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Жители поселка Осиново пытаются обжаловать назначение публичных слушаний
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Жители поселка Осиново пытаются обжаловать назначение публичных слушаний 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Жители поселка Осиново хотят обжаловать назначение публичных слушаний, которые состоялись 28 июня.
В иске они обозначили, что слушания были назначены с нарушениями норм. В частности, организаторы перенесли мероприятие, заблаговременно не оповестив об этом жителей. В результате желающие принять участие в публичных слушаниях не успели зарегистрироваться и не смогли на них попасть.
Рассмотрение иска перенесли на 17 августа. Активисты также планируют дополнить заявление в части о переводе земли из сельскохозяйственного назначения в промышленное. По словам жителей, на участке, где планируется строительство мусоросжигательного завода, есть месторождение пресной воды, которое будет непригодно к пользованию из-за МСЗ.
Напомним, 28 июня в с. Осиново прошли публичные слушания по проекту ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) будущего мусоросжигательного завода. Однако попасть на них смогли не все: после того, как зал переполнился, половина желающих осталась на улице. В ходе мороприятия жителям не давали сказать слово, в результате чего они подняли шум и гам.
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