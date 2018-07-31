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В Китае ускорят процесс разработки порядка утилизации тяговых аккумуляторов
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

В Китае ускорят процесс разработки порядка утилизации тяговых аккумуляторов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Китайский минпром разработал схему порядка утилизации и переработки вышедших из строя аккумуляторных батарей. В пилотном проекте будет задействовано семнадцать населенных пунктов КНР.
Итогом изысканий руководства страны должна стать четкая схема утилизации отходов обсуждаемых элементов.
На этом фоне будут приняты меры по стимулированию автопроизводителей, автосалонов и других заинтересованных лиц. Возможно это будет выражаться в налоговых льготах или целевом финансировании на государственном уровне.
В целом, данный процесс не будет чем-то новым. В европейских странах давно уже процесс утилизации тяговых АКБ приобрел систематизированный характер.
В Китае решили пойти дальше. Они хотят вести жесткий контроль за электромобилем и его расходными элементами с момента выпуска и до точки утилизации.
Таким образом китайское руководство хочет снизить до нуля возможность загрязнения окружающей среды из-за выброшенных аккумуляторов.
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