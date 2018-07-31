В Китае ускорят процесс разработки порядка утилизации тяговых аккумуляторов

Китайский минпром разработал схему порядка утилизации и переработки вышедших из строя аккумуляторных батарей. В пилотном проекте будет задействовано семнадцать населенных пунктов КНР

Итогом изысканий руководства страны должна стать четкая схема утилизации отходов обсуждаемых элементов.

На этом фоне будут приняты меры по стимулированию автопроизводителей, автосалонов и других заинтересованных лиц. Возможно это будет выражаться в налоговых льготах или целевом финансировании на государственном уровне.

В целом, данный процесс не будет чем-то новым. В европейских странах давно уже процесс утилизации тяговых АКБ приобрел систематизированный характер.

В Китае решили пойти дальше. Они хотят вести жесткий контроль за электромобилем и его расходными элементами с момента выпуска и до точки утилизации.

Таким образом китайское руководство хочет снизить до нуля возможность загрязнения окружающей среды из-за выброшенных аккумуляторов.