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В Волгограде дорожники очищают улицы от грунтовых наносов
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В Волгограде дорожники очищают улицы от грунтовых наносов 

АиФ Волгоград 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Дорожники очищают улицы и дороги Волгограда от грунтовых наносов, появившихся в городе во время июльских ливней.
По данным пресс-службы мэрии, на участке Нулевой продольной от интерактивного музея «Россия — моя история» до улицы Комсомольской вывезено 50 тонн песка, щебня и гравия. В уборке применялись подметально-уборочные машины, а также тракторы-щетки, вычищающие прилотковую часть дорог и тротуары, самосвалы. Напомним, в Волгограде продолжаются работы по устранению последствий июльских ливней, во время которых выпало четыре месячные нормы осадков. На сегодняшний день основной этап уборки магистралей завершен, строители приводят в порядок оставшиеся территории.
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