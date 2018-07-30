ОНФ проведёт в Елабуге межрегиональную конференцию по культуре

1-2 августа Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведёт в Елабуге Межрегиональную конференцию «Культура и духовность — основа укрепления гражданской идентичности народов России ».

Участниками конференции станут 150 человек из более чем 20 регионов России — представители детских, молодёжных, творческих и добровольческих объединений, музеев, организаций дополнительного образования, а также активисты Общероссийского народного фронта. В числе участников будут также директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова и эксперт ОНФ, режиссёр, народный артист России Андрей Соколов , сообщает пресс-служба ОНФ.

Программа конференции включает такие направления, как историко-культурное наследие, подготовка и развитие кадров в сфере культуры, культура в малых городах и сельских поселениях, внутренний туризм, городские пространства. По итогам работы будет принята резолюция, которую предложат для включения в Национальную программу в сфере культуры.