Госдума может потратить более 4 млн руб. на выработку законодательных мер по защите граждан от сектантов

Аппарат Госдумы может потратить более 4 млн руб. на выработку мер о пресечении нарушения прав граждан со стороны религиозных объединений, деятельность которых содержит признаки экстремистской деятельности и (или) нарушает права граждан. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

«Целью данного экспертно-аналитического исследования является комплексный правовой и социологический анализ сложившейся практики в данной сфере и выработка предложений по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на усиление противодействия деструктивным религиозным движениям и иным субкультурам, на повышение защищенности личности, семьи и общества от указанных угроз», — говорится в техзадании.

Подчеркивается, что российскому обществу необходима консолидация и общественное согласие на базе исторически сложившихся духовно-нравственных ценностей народов России.

«Иногда получения статуса религиозной организации добиваются псевдорелигиозные объединения, стремящиеся обладать налоговыми льготами и иными преимуществами этого статуса. Сложное социально-экономическое положение, в котором пребывает значительная часть населения России, делает граждан, находящихся в неблагополучных жизненных ситуациях, более доступными для психологических манипуляций и обмана, для мошеннических действий, маскируемых религиозными мотивами», — говорится в документе.

Согласно тексту техзадания планируется провести комплексный анализ российского законодательства в сфере свободы совести, а также деятельности религиозных организаций, которые содержат признаки экстремизма и нарушают права граждан.

Более того, в задачи исследования входит изучение актуального зарубежного опыта правового регулирования вопросов деятельности данных религиозных объединений.

Германии, Австрии, США, Турции, «Сравнительный анализ проблем зарубежных стран ( Франции КНР ) при регулировании вопросов в сфере деятельности религиозных объединений и противодействия экстремистской деятельности. Выявление положительного опыта законодательного регулирования зарубежных стран (Франции, Германии, Австрии, США, Турции, КНР) в сфере деятельности религиозных объединений и противодействия экстремистской деятельности», — подчеркивается в техническом задании исследования.

Кроме того, необходимо будет оценить целесообразность включения в российское законодательство понятий «секта» и «деструктивный культ».

Все результаты исследования должны быть отражены в итоговом аналитическом отчете и его аннотации.

Начальная (максимальная) стоимость контракта 4 млн 6 тыс. 450 руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 июля по 28 августа 2018 г. до 10:30 по московскому времени.