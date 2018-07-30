Совместное решение Portnox и TrapX Security усилит безопасность компаний

Portnox — создатель решений, обеспечивающих видимость сетей, контроль доступа и управление рисками для устройств — и ИБ-компания TrapX Security объявили об интеграции решений Portnox CLEAR и Portnox CORE в платформу DeceptionGrid от TrapX. Слияние этих решений предоставит клиентам возможность обнаруживать несанкционированную деятельность в сети, а также усиливать политики безопасности в режиме реального времени.

Этот шаг поможет ИБ-руководителям, ИТ-группам и сетевым администраторам получить полную видимость сети и устройств (включая BYOD, Internet of Things (IoT), мобильные и управляемые устройства).

Благодаря тому, что DeceptionGrid может идентифицировать угрозы, он может поделиться этой информацией с Portnox — это поможет принять решение, предоставить ли устройству доступ, либо ограничить его.

Portnox генерирует уникальные оценки риска для каждого устройства на основе разных критериев, а также создает точные профили рисков и аутентифицирует устройства в соответствии с оценкой.

«Сегодня обеспечение безопасности организации становится все более сложной задачей — нужно обеспечить безопасность всей сети и каждой конечной точки в отдельности, будь то ноутбук, смартфон или даже телевизор в зале ожидания», — объясняет генеральный директор Portnox Офер Амитай.

«Мы стремимся помогать предприятиям внедрять простые решения, а слияние нашего продукта с TrapX станет очередным шагом в сторону обеспечения видимости сети и ее кибербезопасности».

Если мы говорим о правильном подходе к минимизации бинес-рисков, то здесь как нельзя лучше подойдет NAC-решение Portnox CLEAR.

«Киберпреступники постоянно находят новые способы проникновения в сеть. Нашим клиентам необходимы решения, которые позволят не только обнаружить сложные кибератаки, но и отразить их», — добавляет от себя Ори Бах, представитель TrapX Security.

«Слияние с Portnox было логичным шагом, который помог нам усовершенствовать возможности обнаружения, при этом усилив политики доступа для предотвращения несанкционированного доступа».

В итоге слияние продуктов Portnox и TrapX поможет улучшить следующие показатели:

Детектирование угроз в тех местах сети, где раньше была ограниченная видимость. Это позволит свести к минимуму вероятность успешной атаки.

Видеть актуальные сетевые риски — слияние поможет обеспечить постоянную видимость и оценку рисков в режиме реального времени. Также это предусматривает обнаружение и видимость устройств IoT и BYOD.

Контроль доступа путем снижения рисков кибербезопасности с помощью автоматических функций ограничения доступа, карантина и блокировки устройств под вопросом. Сюда же входит установка патчей безопасности.

Автоматизировать реакции на основе поведения устройства и пользователя для предотвращения утечек.