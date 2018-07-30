Греция — Россия: грядут перемены

Неужели очень близкие отношения между Грецией Россией сходят на нет, и сегодня пахнуло холодной войной между Афинами и Москвой

Начиная с 11 июля между двумя столицами не все идет гладко после того, как греческие власти выслали двух российских дипломатов и запретили въезд в страну двум другим. Афины обвиняют их в том, что выступая на стороне правых националистов и греческих православных кругов, они пытались саботировать соглашение от 17 июня между Афинами и Скопье , регулирующее их 27-летний спор по поводу использования названия «Македония». Это рассматривается как новый случай вмешательства «по-русски» во внутренние дела страны.

Быстрый рост напряженности

Отношения быстро ухудшаются. Москва тут же объявила о высылке двух греческих дипломатов, работающих в России, а затем 18 июля выступила с критикой Афин за то, что греческие власти пошли на поводу антироссийской «провокации», которая не останется без последствий. Затем был отложен на неопределенный срок визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Афины, намеченного на осень. А 20 июля российский посол в Греции упрекнул правительство Ципраса в том, что своими действиями оно разочаровало Москву.

Со своей стороны, греческое руководство осудило Москву за проявление неуважения к себе и отвергло «необоснованные обвинения» в том, что Греция действовала под давлением третьих стран (т.е. членов Европейского союза или США ).

Естественные союзники

Такой поворот событий может иметь долгосрочные последствия, отмечают эксперты. И в ближайшее время они скажутся на традиционной политике Греции по отношению к России, которая проводилась Алексисом Ципрасом с момента его прихода к власти.

«На протяжении веков, и даже когда Афины были бастионом Запада во время холодной войны, Греция и Россия видели друг друга в качестве естественных союзников», — пишет Никос Констандарас, обозреватель греческой ежедневной газеты «Катимерини », в статье на страницах « Нью-Йорк Таймс ». Древние связи двух православных христианских государств вблизи Османской империи и мусульманских стран сохранялись на протяжении всей истории: «Даже будучи членом НАТО , Греция всегда стремилась поддерживать каналы связи с Советским Союзом», — добавляет журналист.

Москве не приходилось сетовать на Грецию

Еще недавно у Москвы не было никаких оснований быть недовольной Грецией: партия «СИРИЗА», которая доминирует в правящей коалиции правительства, была против введения западных санкций из-за украинского кризиса в 2015 году, а сам Ципрас поддержал тогда Москву. Крайне правая партия «Независимые греки», партнер «СИРИЗЫ», придерживается пророссийских взглядов. После отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери греческое правительство снова отказалось присоединиться к санкциям своих союзников против Москвы. Посол России в Афинах недавно даже подчеркнул, что последние годы стали уникальным кульминационным моментом в отношениях между двумя странами.

Рекорд популярности Путина в Греции

По существу, Россия и Владимир Путин в Греции пользуются необычно высокой популярностью по сравнению с другими странами: 64% греков благоприятно высказываются о России, а более 50% из них одобряют международные действия президента Путина, по данным Исследовательского центра Пью.

Однако похоже сегодня обе страны наблюдают поворотный момент в своих отношениях. Прежде всего потому, что Москва обеспокоена сближением Греции с новой Республикой Северная Македония: еще одна балканская страна может стать членом НАТО. Это неприемлемо для России!

Больше нет вето на вступление Скопье в НАТО

Соглашение между Афинами и Скопье отменяет право вето, которое использовали последние греческие правительства на вступлении Македонии в НАТО и Европейский союз. Для Москвы битва за название «Македония» была абсолютной гарантией греческого права вето и, следовательно, статусом-кво, и она по-прежнему пытается торпедировать будущую ратификацию соглашения о переименовании Македонии.

Если Республика Северная Македония войдет в НАТО после приглашения Атлантического альянса 12 июля, Сербия останется единственной страной на Балканах, не входящей в НАТО. Тогда как Греция могла бы играть роль стабилизирующей региональной державы на Западных Балканах.