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Рабочие отремонтировали 157 домов на территории Новой Москвы
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Рабочие отремонтировали 157 домов на территории Новой Москвы 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: архив
Специалисты провели ремонт 157 домов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом стало известно 27 июля.
В процессе реализации программы рабочие проведут ремонт инженерных систем отопления, электро— и водоснабжения, канализации, мусоро— и водопровода. Кроме этого, специалисты обновят кровлю и подвал. Они улучшат состояние внутреннего водостока.
На официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» проинформировали, что в 2018 году специалисты проведут ремонтные работы в 2 тысячах домах.
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