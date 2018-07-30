Рабочие отремонтировали 157 домов на территории Новой Москвы

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Специалисты провели ремонт 157 домов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом стало известно 27 июля.

В процессе реализации программы рабочие проведут ремонт инженерных систем отопления, электро— и водоснабжения, канализации, мусоро— и водопровода. Кроме этого, специалисты обновят кровлю и подвал. Они улучшат состояние внутреннего водостока.