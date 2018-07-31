В районе Люблино прошел профилактический рейд по квартирам

Профилактический рейд провели сотрудники службы участковых уполномоченных полиции в районе Люблино. Как сообщил источник в УВД по ЮВАО, в ходе рейда было отработано 273 квартиры.

— Пятеро иностранных граждан были доставлены в территориальное подразделение полиции, в отношении двоих составлены протоколы об административном правонарушении. Также сотрудниками полиции были проверены три мини-отеля на территории района, по результатам проверки нарушений выявлено не было, — пояснил источник.

Добавим, что целью рейда стало выявление любых видов нарушений законодательства, в том числе — миграционного. (мю